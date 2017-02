Sarah Palin nommée par Trump ambassadrice au Canada ?

Mais cette possible nomination en surprend plus d’un. Premièrement car l’ex-gouverneure de l’Alaska, n’a plus aucun mandat électif depuis juillet 2009. Selon le journal Ottawa Citizen, elle gagne aujourd’hui sa vie en multipliant les apparitions à la télévision et les conférences. Un emploi plus que lucratif toutefois, puisqu’il lui aurait déjà rapporté 12 millions de dollars.





Mais surtout, celle qui était candidate à la vice-présidente des Etats-Unis en 2008, aux côtés de John McCain, a plus marqué les esprits pour ses bourdes que pour ses actions politiques. A cette époque, elle avait défrayé la chronique en se montrant bien plus calé en pêche qu’en politique internationale, affirmant par exemple que la Corée du Nord était un des alliés des Etats-Unis.