Scandale Harvey Weinstein : qui est Rose McGowan, personnage clé dans l'affaire ?

Cette nouvelle sortie est une preuve que Rose McGowan ne se démonte pas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est déterminée dans ce combat. Ce n'est pas la première fois que l'actrice s’empare des réseaux sociaux pour dénoncer des comportements de la sorte. Il y a deux ans, sur Twitter, elle critiquait ouvertement un casting pour un film d'Adam Sandler qui demandait aux femmes de se présenter en tenue légère. Ou les exigences de l'industrie pour que les actrices soient toujours plus jeunes et conformes à certains standards de beauté. Résultat, son agent l’a lâchée.





Un peu plus tard, en octobre 2016, dans une série de tweets passés quasiment inaperçus, elle révélait avoir été violée par un patron de l'industrie du cinéma. "C’est un secret de polichinelle à Hollywood et dans les médias et ils m’ont humiliée pendant qu’ils adulaient mon violeur", écrivait-elle. Sans donner de nom, mais avec cette certitude qu'il faudrait faire plus pour que les femmes victimes d'agressions sexuelles parlent.