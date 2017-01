La journaliste qui révéla l'invasion de la Pologne en 1939 est décédée

Envoyée spéciale en Pologne, elle avait réussi à entrer en Allemagne dans une voiture empruntée au consul général de Grande-Bretagne. A son retour, dans une vallée, le vent fit voler des bâches cachant les colonnes de chars prêtes à foncer sur Varsovie. Trois jours plus tard, le 1er septembre 1939, réveillée par le vrombissement de l'aviation nazie au-dessus de Katowice, elle appela l'ambassade britannique à Varsovie pour annoncer le début de la guerre. Comme ses interlocuteurs ne la prenaient pas au sérieux, elle tendit le combiné hors de sa fenêtre pour leur faire entendre le vacarme des tanks nazis envahissant la ville.





Clare Hollingworth a également révélé les négociations de paix entre Hanoi et Washington à la fin de la guerre du Vietnam et la défection de l'espion britannique Kim Philby en Union soviétique. "Je ne suis pas brave. J'aime juste un peu de danger de temps en temps. Mais les ascenseurs, ça me donne des sueurs (...) J'aime l'action, j'aime être à bord d'un avion qui bombarde, ou être au sol dans le désert lorsqu'une armée progresse", aimait-elle raconter. Sa carrière fit d'elle un modèle pour toute une génération de correspondants de guerre.





Née en 1911, cette globe-trotter se maria deux fois mais n'eut pas d'enfants. En octobre dernier, en dépit de sa santé chancelante, elle avait fêté comme tous les ans, son anniversaire au Club des correspondants de presse de Hong Kong, dont elle était une habituée depuis son installation dans cette ville en 1981 après avoir été en poste à Pékin.