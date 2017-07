Séoul prête à réunir les Corées du Sud et du Nord au sein d’une même délégation aux JO 2018 !

Il y a des exploits qui valent bien des médailles d’or et bien des records du monde. Ceux-là sont encore plus difficiles à accomplir et nécessitent de plus grands efforts, de plus grands trésors d’ingéniosité. Un certain courage, aussi. Ce lundi, le président de la Corée du Sud, Moon Jae-In, a ainsi pris tout le monde de court en profitant de sa rencontre avec Thomas Bach, le président du Comité international olympique (CIO), pour lui demander d’inviter la Corée du Nord aux Jeux olympiques d’hiver de 2018, qui se tiendront dans son pays, à Pyeongchang. Problème : aucun athlète nord-coréen n’est parvenu à se qualifier pour ces olympiades. Alors le dirigeant sud-coréen a carrément suggéré que les deux Corées soient réunies au sein d’une seule et même équipe. Et ce, alors que les relations entre les deux voisins sont des plus glaciales.