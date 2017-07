Sept à huit - A Sienne, une course folle de cavaliers…

HIPPIQUE - Deux fois par an, en juillet et en août, la grande place de Sienne en Italie se transforme en champ de course. Dix cavaliers s’y affrontent, chacun représentant un quartier de la ville. Les jockeys montent à cru et tous les coups sont permis. Une course mythique, l’une des plus spectaculaires au monde et sans doute la plus dangereuse.