Sexe et alcool en marge des préparatifs du G20 : 220 policiers berlinois renvoyés chez eux

L’affaire, qui a éclaté mardi, provoque l'hilarité générale en Allemagne. Dans un premier temps, la police de Hambourg avait annoncé que des policiers berlinois avaient été priés de rentrer chez eux en raison "d'un comportement inapproprié (...) et inacceptable", à un peu plus d'une semaine du G20 qui se tient sous haute sécurité. Ce mercredi, la police berlinoise a livré davantage de détails, tentant d'éteindre l'incendie avec humour. "Ils ont bu, dansé, pissé et oui manifestement 'baisé'", explique-t-elle, justifiant cette fête spontanée par l'anniversaire de deux collègues.





Au total, plus de 220 policiers de la capitale, appelés en renfort à Hambourg pour assurer la sécurité lors du sommet des dirigeants qui se tiendra les 7 et 8 juillet, ont été renvoyés chez eux après une soirée de tous les excès avec alcool, sexe en public et danse sur les tables.