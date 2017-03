Shaoyo Liu abattu par un tir policier : un média chinois accuse explicitement la police française de racisme

Vue de Chine, la mort de Shaoyo Liu, ce père de famille de 56 ans tué dimanche par un agent de la brigade anti-criminalité à son domicile parisien, dans des circonstances demeurant troubles, a de quoi heurter le sentiment de patriotisme ambiant. Les journaux télévisés ont ainsi largement relayé l’incident et ses répercussions, notamment les manifestations devant la commissariat de XIXe arrondissement et les heurts consécutifs. Mais il a fallu attendre un éditorial, publié ce mercredi dans The Global Times, un quotidien au ton volontiers nationaliste qui a consacré sa Une du jour à ce sujet brûlant, pour que l’indignation s’exprime de façon plus nette. En tout cas plus radicale.