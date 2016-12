Sibérie : au moins 71 personnes meurent après avoir bu de l'huile de bain

Les eaux de Cologne bas de gamme et les lotions contenant de l'alcool sont vendues en Russie sans les restrictions qui s'appliquent aux spiritueux, et sont parfois consommées par les plus pauvres. La consommation d'alcool artisanal et de produits ménagers contenant de l'alcool est un véritable fléau en ex-URSS où ils représentent une alternative moins onéreuse que les alcools traditionnels. Chaque année, ces substances sont responsables de nombreux décès.





Les autorités russes se sont inquiétées en 2015 de l'explosion des ventes d'alcool au marché noir, y compris frelatée, conséquence des hausses des prix des boissons décrétées pour lutter contre l'alcoolisme.