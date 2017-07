Sommet du G20 : scènes de chaos dans les rues d'Hambourg

Scènes de chaos à Hambourg. Ce vendredi se tenait le sommet du G20, à l'occasion duquel les chefs d'Etats des plus grandes puissances mondiales se sont réunies. Dans cette ville située au nord de l'Allemagne, ce sont près de 100.000 manifestants qui sont descendus dans les rues. Une petite partie d'entre eux ont fait dégénérer la situation : voitures incendiées, pillages, barricades, jets de projectiles et heurts avec la police... le dernier bilan fait état de 213 policiers allemands blessés dont trois qui ont dû être hospitalisés. Aucun bilan n'a été effectué officiellement du côté des manifestants, mais la violence des affrontements et les observations de certains témoins laissent imaginer que le nombre de blessés civils est conséquent.





Quinze personnes ont été placées en détention et plusieurs dizaines d'autres interpellées. Alors que 15.000 hommes avaient été déployés pour l'occasion, les forces de l'ordre ont dû demander des renforts supplémentaires pour faire face à la multiplication des violences, l'essentiel des forces étant déployées autour du Palais des congrès.