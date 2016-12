Humanitaire française enlevée au Mali : un nouveau signe du sordide "business des otages" ?

Les enlèvements dans la région sont d’ailleurs principalement des affaires de gros sous et de rançons. Affaires auxquelles participent de nombreux intermédiaires, le plus souvent mus par l'appât du gain. "À côté de cellules qui se réclament par exemple d’Al-Qaïda, vous pouvez avoir des contrebandiers, des trafiquants, explique à LCI, Vincent Hugeux, journaliste à L’Express et spécialiste de l’Afrique. Et ce qui rend l’analyse compliquée, c’est que vous avez une sorte de grand maquis inextricables où toutes ces composantes peuvent cohabiter."





Si – officiellement – la France refuse de verser des rançons, dans les faits des arrangements financiers parfois (très) complexes ont quelques fois été montés pour permettre des libérations d'otages. Des versements d’argent peuvent ainsi avoir lieu par l’intermédiaire de pays alliés sinon concernés par la situation. "On peut solliciter un 'Etat ami' – une pétromonarchie du Golfe – qui va, par le biais d’une fondation, négocier, payer", poursuit Vincent Hugeux.