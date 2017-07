Sophie Pétronin otage d'Al-Qaïda au Mali : "Est-ce que nos autorités font vraiment ce qu'il faut pour mon épouse ?"

La "première preuve de vie" de cette dernière qui est évidemment venue soulager la famille de Sophie Pétronin, qui ne cache pour autant pas son amertume quant à la gestion faite de cette prise d'otage par les autorités françaises. "Ce que je me dis c'est que là, on est à plus de six mois. Pendant six mois, on a été en contact avec le Quai d'Orsay. Il y avait ci, il y avait ça. En définitive, il n'y avait rien", confie son mari à BFMTV.