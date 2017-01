Sous la menace de Trump, Ford rapatrie une future usine du Mexique aux Etats-Unis

Durant sa campagne présidentielle, Donald Trump avait, en effet, promis de remettre en cause des traités commerciaux comme l'Alena, un accord signé en 1994 instaurant une zone de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Le milliardaire avait expliqué vouloir fixer une taxe de 35 % à l'importation de véhicules aux Etats-Unis.





Et depuis son élection, l'ancien magnat de l'immobilier prend un malin plaisir à malmener sur les réseaux sociaux les grands industriels américains. Début décembre, il avait menacé d'annuler le contrat de la Maison Blanche avec Boeing pour le futur super avion présidentiel, Air Force One, qu'il juge trop cher à "plus de quatre milliards de dollars".





Et avant Noël, le président américain n'avait pas hésité à mettre sous pression le constructeur aérien Lockheed Martin... par de simples tweets causant un effondrement boursier, qui a poussé la direction du groupe a réagir en promettant une diminution des coûts de production du F-35.