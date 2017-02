Sous la menace du barrage d’Oroville, les habitants de la région prennent la route

Les habitants des municipalités entourant le lac d’Oroville se souviendront longtemps du dimanche 12 février. A 16h30, ils ont été appelés à évacuer la ville le plus rapidement possible, en raison de la dangereuse dégradation de son barrage, qui pourrait bientôt céder. Les évacués des comtés de Butte, Sutter et Yuba ont été invités à se rendre dans la ville de Chico.





Parmi les personnes évacuées, James Nash, un homme de 86 ans, redoute une fausse alerte : il se souvient d’une précédente évacuation, en 1997, pour les mêmes menaces d’inondation. "Je ne pense pas que ça va se produire là non plus", a-t-il confié au Los Angeles Times, tout en quittant sa maison avec un sac de première nécessité.





Marlene Del Rosario, 79 ans, a elle aussi vécu de près l’évacuation de 1997, mais elle prend celle-ci bien plus au sérieux. "Je n’aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça se passerait de toute ma vie", a-t-elle dit. "Il n’y a jamais eu de problème." Son mari avait participé à la construction du barrage, dans les années 1960.