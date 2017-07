Space Corps : les États-Unis pensent (très sérieusement) à créer une "police de la galaxie"

Chris Pratt n’a qu’à bien se tenir : les "gardiens de la galaxie" pourraient bien devenir une réalité. C’est toutefois la volonté d’un comité du Congrès américain qui propose la création d’une nouvelle branche de l’armée américaine : les Space Corps. Et derrière ce nom qui semble nous sortir tout droit d’un blockbuster SF, il s’agirait en fait, dès 2019, d’envoyer dans l’espace des soldats de l’Oncle Sam. Le but ? "Fournir des forces spatiales de combat capables de se battre et de gagner des guerres". Des guerres interstellaires, donc. Mais contre qui ? Mystère. Ces troupes d'un genre bien particulier seront en tout cas chargées d'assurer divers projets de défense spatiale, y compris la gestion de potentielles menaces venues d'autres mondes...