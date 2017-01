Spotify propose un poste sur-mesure à Barack Obama

Par exemple, la société recherche une personne qui possède "au moins huit années d'expérience à la tête d'une nation de premier plan". Et pour éviter qu'Angela Merkel ou que l'ancien premier ministre du Canada Stephen Harper ne vienne postuler, les critères se précisent : "Kendrick Lamar est venu jouer à votre fête d'anniversaire ? Venez nous raconter ça". En août dernier, le rappeur avait effectivement été convié au 55 ans du président. De plus, le candidat devra avoir "de bonnes relations avec de nombreux artistes et musiciens".





Pour obtenir ce poste, il devra également avoir "bon esprit d'équipe, une excellente éthique de travail, un comportement amical et chaleureux" et... "un prix Nobel de la paix". Dans ces conditions, Barack Obama ne peut être que le candidat idéal, sans compter, qu'il a quelques compétences dans le domaine. La playlist officielle de ses vacances qu'il avait diffusé en août dernier était devenue la plus écoutée sur Spotify. Elle contenait notamment du Manu Chao, du Jay-Z ou encore du Janet Jackson.