Standing ovation pour le retour au Congrès du sénateur John McCain, atteint d'un cancer du cerveau

À peine arrivé dans la chambre haute du Congrès, le sénateur de l’Arizona a fait l'objet d'une standing ovation de plus d’une minute de la part de ses 99 collègues. Dans la foulé, il a plaisanté en disant qu'il revenait ici toutefois "un peu abimé". Une cicatrice au-dessus de son oeil gauche révèle la craniectomie grâce à laquelle ses médecins lui ont retiré des tissus cancéreux il y a une dizaine de jours.





Visiblement ému, le sénateur les a remerciés lorsqu’il s’est exprimé sur l’abrogation d’Obamacare. "C’est un privilège de servir avec vous tous. Je vous le promets. Beaucoup d’entre eux m’ont contacté ces derniers jours pour m’apporter leur soutien et leur prière, et ça compte énormément pour moi. Ça me touche énormément", a-t-il dit à ses collègues.





Victime d’un cancer très agressif, il va rapidement retourner en Arizona pour poursuivre son traitement mais il promet de revenir. "Je vais retourner chez moi pour un moment afin de traiter ma maladie. J’ai toutes les intentions du monde de revenir ici pour vous faire regretter toutes les choses gentilles que vous avez dit à mon égard", a-t-il plaisanté.





Peu de temps après la fin de discours, John McCain a reçu les félicitations du président Donald Trump sur Twitter :