Steve Bannon, conseiller controversé de Donald Trump, ne siège plus au Conseil de Sécurité nationale

Il est l'un des proches les plus sulfureux et décriés de Donald Trump. Steve Bannon, conseiller stratégique du président américain et ancien patron du site d'informations pro-Trump Breitbart, avait été nommé au Conseil de Sécurité nationale (NSC) par Donald Trump. Mais on apprend que depuis le 4 avril dernier, il n'en fait plus partie, selon les informations d'un responsable américain sous couvert d'anonymat à l'AFP.





Sa nomination avait été vivement critiquée lorsqu'il avait été élevé au rang de membre permanent du NSC. Cet organe discret mais particulièrement stratégique à la Maison Blanche, est chargé de rassembler les informations relatives à la sécurité nationale et de conseiller le président en matière de sécurité et de politique étrangère.