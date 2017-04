Stockholm : "le chauffeur était masqué" selon une journaliste suédoise sur place

Un camion a renversé des passants en plein centre de Stockholm, tuant plusieurs passants. Selon les autorités suédoises, cet acte est un attentat.





Elisabet Frerot Södergren, journaliste suédoise a témoigné sur LCI peu après l'attentat, et précisé que "le camion a été volé plus tôt dans la journée". "Le centre-ville et le métro" de la capitale suédoise sont en cours d'évacuation selon la journaliste qui affirme également que plusieurs témoins ont vu "le chauffeur du camion masqué".