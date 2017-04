Stockholm : le geste héroïque d'un agent de sécurité pour freiner le camion fou

Alors que le camion fonce dans sa direction, Santiago Cueva n’a qu’une chose en tête : "protéger les gens d'une manière ou d'une autre". "J'ai donc conduit ma camionnette en face du camion afin de l'empêcher d'aller plus loin" , explique-t-il. Le van du jeune homme se retrouve alors en travers de la route, dans la trajectoire du conducteur du camion. Ce qui aurait permis de le freiner dans sa course meurtrière. Le poids lourd finit alors par s'encastrer dans le magasin Ahlens. "Le terroriste a dû paniquer et perdre le contrôle. Mais je suis sûr qu'il voulait tuer plus de personnes", estime Santiago Cueva.