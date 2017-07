Suède : le plus grand festival de rock sera remplacé par une édition "sans hommes" après une série de viols

De son côté, le Premier ministre Stefan Löfven a déploré des actes "répugnants" commis par des "hommes misérables" et s'est dit favorable au recours à la vidéosurveillance dans ce genre de manifestations. Mais une actrice suédoise, Emma Knyckare, a trouvé une solution plus radicale : mettre sur pied un nouveau festival de musique, à une différence près, il se fera "sans hommes", raconte The Local. "Que pensez-vous de mettre en place un festival vraiment sympa où seuls les 'non-hommes' sont les bienvenus, et que nous allons continuer jusqu'à ce que TOUS les hommes aient appris à bien se comporter ?" a-t-elle écrit sur Twitter.