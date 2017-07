Sur les traces des orpailleurs clandestins en Guyane

Ils sont près de 8000, originaires du Brésil ou du Suriname et extraient de l’or illégalement dans les forêts de Guyane. Les "Garimpeiros", des chercheurs d’or clandestins vivent dans des campements de fortune et sont traqués nuit et jour par les gendarmes français. Une activité illégale mais aussi nocive pour l’environnement, à cause de la destruction de zones protégées et de l’utilisation de produits toxiques, notamment du mercure. Près de 400 militaires sont mobilisés pour les traquer de jour comme de nuit, les observant depuis le ciel et les traquant à pirogue le long du fleuve Maroni. Ce reportage est issu du journal télévisé du lundi 10 juillet 2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT du 10/07/2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. L’intégralité du des JT est disponible en replay vidéo ci-dessous.