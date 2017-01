Quand Donald Trump confond sa fille Ivanka avec une jeune Anglaise... sur Twitter

La notoriété de Donald Trump étant ce qu'elle est sur Twitter avec ses 20,1 millions de followers, sa "bévue" n’a pas tardé à franchir l'Atlantique. Ce mardi matin, en voyant le message de Trump, Ivanka Majic a répliqué à ses compliments involontaires et, à trois jours de l'investiture, en a profité pour glisser quelques conseils au prochain président des États-Unis : "Et vous, vous êtes un homme aux formidables responsabilités. Puis-je suggérer plus d'attention sur Twitter et plus de temps à s'informer sur le changement climatique"?





"C'est mon quart d'heure de gloire et c'est comme ça que j'ai décidé de l'utiliser", a expliqué au Guardian Ivanka Majic, qui a vu son nombre de "followers" sur Twitter se multiplier en quelques heures sur Twitter.





Ivanka Majic a publié dans la foulée un graphique montrant que les scientifiques sont à une écrasante majorité convaincus que le réchauffement est bien le résultat de l'activité humaine.