Surendetté, désespéré... le calvaire d'un Britannique arrêté pour avoir effleuré la hanche d'un homme à Dubaï

"Jamie est un bon gars. Il n'a jamais causé d'ennui et n'a jamais eu de problèmes", a affirmé ce dimanche son père, Graham, auprès de l'organisation non gouvernementale Detained in Dubai, comme le rapporte le Daily Mail. "Nous n'arrivons pas à croire que ce cauchemar dure depuis trois mois". Les parents de Jamie Harron affirment qu'ils ne peuvent plus fermer l'oeil de la nuit. "Nous sommes une famille unie et rien que de se dire qu'il pourrait passer trois jours en prison, ça nous tue, alors trois ans, vous imaginez !"





La famille du Britannique a affirmé au Daily Mail que cette affaire leur a déjà coûté plus de 35.000 euros, laissant leurs finances dans un état lamentable. Et les choses se sont encore aggravées avec le licenciement du jeune homme en plein milieu de la procédure. Ce dernier doit donc faire face à des dépenses exorbitantes et une dette qui ne fait qu'augmenter. "Toute cette affaire est comme une sorte de rêve horrible et je ne sais pas quand est-ce que cela va s'arrêter", a confié Jamie Harron. "Je pensais que j'en aurais déjà fini aujourd'hui, mais cela semble loin d'être le cas".