Syrie : 13.000 personnes pendues en cinq ans dans une prison selon Amnesty International

"Chaque jour, il y avait deux ou trois morts dans notre aile (...) Je me souviens que le gardien nous demandait combien nous en avions. Il disait : "Pièce numéro un, combien? Pièce numéro deux, combien? et ainsi de suite", a raconté Nader, un ancien détenu dont le nom a été modifié. Selon ce dernier, après une journée particulièrement violente ponctuée de passages à tabac, 13 personnes sont mortes dans une seule aile de la prison. Un ancien militaire a confié qu'il pouvait entendre "des gargouillis" lors des pendaisons dans la salle d'exécution située en dessous.





"Si on collait ses oreilles au sol, on pouvait entendre une sorte de gargouillement", a confirmé Hamid, arrêté en 2011. "On dormait sur fond de bruit de personnes en train de mourir d'étouffement. C'était normal pour moi à cette période".

Amnesty avait indiqué précédemment que le nombre de personnes mortes dans les geôles du gouvernement en Syrie depuis le début du conflit en mars 2011 était estimé à 17.700. Le chiffre de 13.000 morts dans une seule prison traduit donc une hausse significative.





"Les horreurs décrites dans ce rapport révèlent une campagne cachée et monstrueuse, autorisée aux plus hauts niveaux du gouvernement, visant à écraser toute forme de contestation au sein de la population syrienne", a commenté Lynn Maalouf, directrice adjointe pour la Recherche au bureau d'Amnesty à Beyrouth. L'an dernier, les Nations unies avaient accusé le gouvernement d'Assad de mener une politique d'"extermination" dans ses prisons. Plus de 310.000 personnes ont été tuées et des millions d'autres ont dû fuir leurs foyers depuis le début du conflit syrien.