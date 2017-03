Syrie : six ans après le début de la guerre, où en est-on ?

Tout a commencé le 15 mars 2011, il y a donc six ans. Des manifestations, à l’origine pacifiques, des graffitis sur un mur… le tout à l’image du Printemps arabe. Sauf qu’en Syrie, le mouvement ne porte pas et le régime de Damas réprime violemment. Six ans après, jour pour jour, la situation ne cesse d'empirer. Malgré les condamnations internationales, les plans de paix et les tentatives de négociation, la guerre s’est installée faisant plus de 320.000 morts et 154.000 disparus.