Syrie : accord pour un cessez-le-feu à partir de minuit ce soir entre l'armée et l'opposition syrienne, mais pas de fin des combats

Pour sa part, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a précisé que des groupes représentant 62.000 rebelles armés avaient signé l'accord de cessez-le-feu avec le régime de Damas. "Ce sont les forces principales de l'opposition armée", a-t-il assuré.





Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a de son côté annoncé le début de préparatifs aux négociations de paix sur le règlement du conflit syrien qui doivent avoir lieu prochainement à Astana, la capitale du Kazakhstan, à l'initiative de la Russie. "Nous commençons avec les Turcs et les Iraniens à préparer la rencontre à Astana", a-t-il indiqué, alors qu'Ankara et Téhéran ont affiché leur volonté d'être avec Moscou des garants d'un éventuel accord de paix entre le régime syrien et l'opposition qui pourrait être conclu à Astana.