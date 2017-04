Syrie : après l'attaque chimique, les combattants rebelles promettent "d’embraser les fronts" pour se venger

"Nous demandons à tous les combattants en Syrie d’embraser les fronts". Mardi soir, dans un communiqué diffusé par le Fateh al-Cham, ancienne branche d’al-Qaïda avant sa fusion avec d’autres troupes rebelles, plusieurs groupes armés hostiles au régime de Bachar al-Assad ont promis de venger les victimes de la présumée attaque chimique perpétrée dans la ville rebelle de Khan Cheikhoun.





Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, au moins 58 morts (dont 19 enfants et 13 femmes) et 170 blessés ont été recensés après l’attaque aérienne. De nombreuses personnes étaient saisies de convulsions et peinaient à respirer, ont rapporté des témoins.