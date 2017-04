Syrie : Ayrault dénonce les "mensonges" d'Assad, selon qui l'attaque chimique de Khan Cheikhoun est "une fabrication"

"Les États-Unis ne sont pas sérieux (dans la recherche) d'une solution politique quelconque", a enfin déclaré le président syrien. "Ils veulent utiliser le processus politique comme un parapluie pour les terroristes."





L'attaque chimique en Syrie est un "crime de guerre", a de son côté jugé jeudi la diplomatie américaine en dénonçant le contenu de cet entretien exclusif qu'a accordé le chef de l'Etat syrien à l'AFP. "Malheureusement, c'est du Assad typique. Il tente de balancer des fausses informations, de semer la confusion", a condamné le porte-parole du département d'Etat Mark Toner.





Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a employé le même ton vendredi matin. "J’ai pris connaissance de cette interview avec une profonde tristesse et une grande consternation (...) Ce que j’ai entendu, c’est 100% de mensonge et de propagande. C’est 100% de cruauté et de cynisme", a-t-il réagi lors d'une visite officielle à Pékin. "La réalité, c’est plus de 300.000 morts c’est 11 millions de personnes déplacées ou réfugiées (...) c'est un pays détruit. C’est ça la réalité. Ce n’est pas un fantasme", a-t-il martelé.