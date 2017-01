Syrie : Bachar el-Assad se dit "sur le chemin de la victoire"

Un peu plus de deux semaines après la reprise d'Alep-est par le régime de Bachar el-Assad, le président syrien a accepté de répondre à RTL, France Info et LCP dans son palais présidentiel à Damas. Selon lui, "c'est très douloureux" "de voir une partie de (son) pays détruite, et de voir un bain de sang" mais "toutes les guerres provoquent des destructions, toutes les guerres provoquent des morts, c'est pour cela qu'elles sont mauvaises". "Vous ne pouvez pas dire qu'une guerre est bonne. Même si elle a lieu pour de bonnes raisons, pour défendre votre pays, ce n'est pas la solution", explique-il.





"La question qu'il faut se poser, estime-t-il, est la suivante : comment pouvez-vous libérer les civils des terroristes dans ces zones (rebelles d'Alep, ndlr) ?" Pour le chef de l'Etat syrien, c'est "le prix à payer" pour ne pas les "les laisser sous leur commandement, à leur merci, les abandonner aux mains de terroristes qui coupent des têtes, qui assassinent". "A la fin, les gens sont libérés des terroristes", poursuit-il.