Syrie : ce que l'on sait de l'attaque chimique de Khan Cheikhoun

Les images sont, une fois de plus abominables. Ce mardi, une attaque chimique sur Khan Cheikhoun, au sud de la ville d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, a fait 100 morts et 400 victimes d'asphyxie, d'après le dernier bilan fourni par l'Union des organisations de Secours et Soins Médicaux (L'UOSSM). Très tôt ce matin, des frappes aériennes ont été menées sur un quartier de Khan Cheikhoun, ville tenue par des rebelles et des djihadistes.





"Nous avons entendu des bombardements (...) Nous avons accouru dans les maisons et il y avait des familles mortes dans leur lits. On a vu des enfants, des femmes et des hommes morts dans les rues", a raconté Abou Moustapha, témoin de cette attaque, à l'AFP. Les victimes "ont les pupilles dilatées, des convulsions, de la mousse sortant de la bouche", a expliqué Hazem Chahwane, un secouriste interviewé dans l'un des hôpitaux de la ville. "Le centre des casques blancs de Khan Sheikhoun, ainsi que l’hôpital Al-Rahme ont été aussi touchés par une attaque chimique", indique l'UOSSM. "On recense plus d’une quarantaine d’attaques depuis 6h30. Elles continuent encore en ce moment", poursuit l'organisation.