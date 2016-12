Syrie : cinq questions pour mieux comprendre le cessez-le-feu

Ce cessez-le-feu peut-il tenir ?

Les nombreux cessez-le-feu annoncés mais non suivis d’effets depuis l’éclatement du conflit en Syrie ont de quoi laisser perplexe quant à la réussite de cette nouvelle trêve. Néanmoins, à l’approche des négociations de paix qui devraient se tenir prochainement à Astana, la capitale du Kazakhstan, les belligérants se doivent de faire montre de bonne volonté pour la réussite des pourparlers, prémisses à des négociations inter-syriennes sous l’égide de l’ONU prévues début février à Genève. "Nous commençons avec les Turcs et les Iraniens à préparer la rencontre d'Astana", a indiqué le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Ce dernier n’a toutefois pas précisé quels groupes de l'opposition participeraient aux pourparlers en face d'émissaires de Bachar al-Assad et sous le patronage de la Russie, de la Turquie et de l'Iran.





Un retrait russe en signe de gage ?

Parallèlement à l’annonce du cessez-le-feu, le président russe a annoncé une "réduction" de son contingent militaire en Syrie qui va dans le sens de la trêve et peut appuyer celle-ci dans les rangs des groupes rebelles. Un retrait toutefois partiel, a souligné Vladimir Poutine, qui a prévenu que son pays allait "poursuivre absolument la lutte contre le terrorisme international" et "soutenir le gouvernement légitime syrien" dans cette lutte.