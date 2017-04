Syrie : l'attentat près d'Alep a finalement fait au moins 112 morts, dont 68 enfants

Au total, plus de 30.000 personnes sont censées être évacuées de quatre localités assiégées en Syrie, en vertu d’un accord conclu en mars entre le Qatar (soutien des rebelles) et l’Iran (allié du régime). Problème : des milliers d’entre elles sont bloquées depuis vendredi près d'Alep (nord), en raison de désaccords les empêchant de poursuivre leur chemin. Et au moins 112 civils ont été tués samedi, dans un bilan revu à la hausse dimanche, lorsqu'un kamikaze a fait exploser un véhicule près d'Alep contre des bus les transportant. Le drame ayant par ailleurs fait 68 petites victimes, comme l'affirme l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).





"Le kamikaze conduisait une camionnette transportant de l'aide alimentaire et l'a fait exploser près des 75 bus" stationnés à Rachidine, secteur rebelle à l'ouest de la métropole, selon l'OSDH, précisant qu'il y avait aussi "plusieurs dizaines de blessés". C'est à bord de ces bus que 7.000 personnes avaient été évacuées vendredi de Foua et Kafraya, deux localités loyalistes assiégées par les rebelles, en vertu d'un accord qui a permis l'évacuation simultanée de deux localités rebelles assiégées par le régime. La télévision syrienne d'Etat a imputé aux "groupes terroristes" - terme utilisé par le régime pour désigner rebelles et djihadistes - la responsabilité de cet attentat. Il n'était pas clair dans l'immédiat si parmi les morts figuraient des rebelles qui gardaient la zone des bus.