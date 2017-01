Syrie : la Russie annonce avoir allégé son dispositif militaire

"Conformément à la décision du commandant suprême des forces armées de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le ministère russe de la Défense commence à réduire le déploiement des forces armées en Syrie", a déclaré le chef d'état-major des forces russes, Valéri Guerassimov. "Les objectifs assignés au groupe aéronaval pendant sa mission ont été atteints", a précisé le commandant des forces russes en Syrie, Andrei Kartopalov.





Le groupe aéronaval constitué autour de l'Amiral Kouznetsov, le seul porte-avions de la marine russe, sera ainsi le premier à être retiré du théâtre des opérations. Depuis septembre 2015, la Russie procède à des frappes aériennes en Syrie. Ses bombardiers ont participé aux raids aériens contre des positions de groupes djihadistes et en soutien à l'armée syrienne qui a repris en décembre le contrôle d'Alep, deuxième ville du pays, sa plus grande victoire depuis le début du conflit il y a plus de cinq ans.