Syrie : LafargeHolcim admet avoir "indirectement" financé des groupes armés entre 2013 et 2014

Le géant suisse des matériaux de construction LafargeHolcim a admis jeudi avoir "indirectement" financé des groupes armés en Syrie, pays déchiré par la guerre civile, pour maintenir en activité sa cimenterie. Alors que le conflit prenait de l'ampleur, "la détérioration de la situation politique en Syrie a entraîné des défis très difficiles quant à la sécurité, aux activités de l'usine et aux employés", explique LafargeHolcim dans un communiqué.





L'ancienne cimenterie de Lafarge avait conclu des arrangements avec certains groupes armés et des parties visées par des sanctions en 2013 jusqu'à ce que l'usine soit évacuée en septembre 2014, a précisé le premier cimentier mondial. "Il apparaît après enquête que notre usine locale a fourni des fonds à des tierces parties dans le cadre d'arrangements avec un certain nombre de ces groupes armés, dont des organisations interdites, afin de pouvoir continuer à fonctionner et d'assurer la sécurité du passage des employés et des fournitures de et vers l'usine", continue la société suisse dans son communiqué.