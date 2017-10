Syrie : Daech perd Raqqa, son principal fief, après plusieurs mois de combats

Les FDS, une alliance de combattants kurdes et arabes appuyée par les Etats-Unis, a progressivement reconquis la quasi-totalité de Raqa, plus de quatre mois après leur entrée dans la métropole aux mains de l'EI depuis 2014. Mardi, elles ont annoncé avoir repris l'hôpital national, une des deux dernières positions encore aux mains des jihadistes.





La chute de Raqa va constituer un nouveau revers de taille pour l'EI qui a perdu beaucoup de terrain en Syrie et en Irak voisin après des multiples offensives pour le déloger des régions conquises depuis 2014. Raqa était devenue le symbole des pires atrocités commises par l'organisation jihadiste, qui y aurait planifié les attentats sanglants ayant frappé plusieurs pays, notamment en Europe. Lundi soir, les FDS ont annoncé avoir "totalement libéré" le tristement célèbre rond-point d'Al-Naïm, où l'EI menait ses exécutions lorsqu'il était encore maître de la ville. "Les jihadistes s'étaient retirés depuis deux semaines de ce rond-point mais les FDS n'étaient pas parvenues à le contrôler car il était miné", selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).





Ces derniers jours, en vertu d'un accord négocié par des responsables locaux et des représentants tribaux, les derniers civils pris au piège ont pu être évacués et les jihadistes syriens ont été autorisés à quitter la ville, selon les FDS. Quelque 275 jihadistes syriens et leurs familles avaient été évacués. Il n'était pas possible dans l'immédiat de savoir s'ils avaient été autorisés à rejoindre d'autres régions aux mains de l'EI.