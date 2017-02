Syrie : le numérique au secours du patrimoine menacé

URGENCE - C’est l’un des symboles du rayonnement du monde de la médecine musulman au Moyen Âge.Ce bâtiment est l’un des plus célèbres de Damas, un ancien hôpital construit au XIIe siècle. Ce matin, architectes et archéologues sont venus cartographier les lieux, reproduire ses dessins, immortaliser les vestiges d’un patrimoine sans cesse menacer. Grâce au numérique, ils s’assurent de sauvegarder autant que faire se peut ces précieux vestiges et de les recréer, parfois, en trois dimensions.