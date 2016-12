Syrie : le retournement turc, une victoire pour Vladimir Poutine

ÉDITO - La semaine qui vient de s’écouler marque un tournant sur le front syrien. Les rebelles ont perdu la plus grande bataille depuis le début du conflit, celle d’Alep. Et l’opposition à Bachar Al-Assad vient aussi de voir sa plus proche alliée, la Turquie, se ranger aux vues de l’adversaire, la Russie. Les Occidentaux n’y peuvent plus grand-chose : c’est désormais de Moscou que se pilotera l’éventuelle fin du conflit.