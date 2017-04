Syrie : toutes ces fois où des armes chimiques ont été utilisées depuis le début de la guerre

Un an plus tard, le 10 septembre 2014, les enquêteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) confirment que le chlore a été utilisé en tant qu'arme chimique de manière "systématique et répétée" dans les provinces de Hama et d’Idlib, deux villes rebelles du centre et du nord du pays. Une commission d'enquête de l'ONU avait également accusé les autorités syriennes d'avoir utilisé "probablement du chlore" à huit occasions dans l'ouest du pays.





En août 2016, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) fait état de 24 cas de suffocation dans la ville rebelle de Saraqeb, à 50 km au sud d'Alep. Le 12 août, une autre attaque chimique aurait fait quatre morts et des dizaines de blessés à Alep.





Washington, Londres et Paris accusent l'armée syrienne d'avoir mené depuis seize mois des attaques au gaz de chlore. Mais pour la Russie, alliée de Damas, il n'existe pas de preuve irréfutable de la culpabilité du régime. En février 2017, la Russie et la Chine mettent d'ailleurs leur veto à une résolution de l'ONU qui prévoyait des sanctions contre la Syrie pour son utilisation d'armes chimiques.