Syrie : plus de 40 morts après un attentat au camion piégé dans le nord du pays

Selon le directeur de l’OSDH, qui précise que des dizaines d’autres personnes ont également été blessées, l'identification des victimes est rendue difficile car certains corps sont entièrement calcinés. Une scène de chaos qui rend le travail des secouristes encore plus complexe. Les pompiers étaient d’ailleurs toujours à pied d’œuvre pour tenter de localiser des survivants, notamment dans les décombres des bâtiments soufflés par l’explosion.





Azaz a été la cible de plusieurs attaques et offensives des terroristes de Daech qui cherchent à s'en emparer, mais cet attentat est jusqu’à présent le plus meurtrier. En novembre, 25 personnes avaient été tuées dans un attentat à la voiture piégée contre le siège d’un groupe rebelle de la ville. Un mois plus tôt, en octobre, au moins 17 personnes, dont 14 rebelles, avaient été tuées par l'explosion d'une voiture piégée à un poste de contrôle tenu par les insurgés.





Cet attentat intervient au neuvième jour d'un fragile cessez-le-feu en vigueur sur plusieurs fronts du pays en guerre mais qui exclut les territoires contrôlés par les groupes djihadistes. Plus de 310.000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit en mars 2011.