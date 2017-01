Syrie : pour Thierry Mariani, la population d’Alep "n’a pas été exterminée"

Considérant que, dans le monde occidental, médias et politiques ont une présentation excessive des événements ayant eu cours à Alep, le député du Vaucluse a également évoqué les dégâts matériels pour étayer son raisonnement : "On constate qu'il y a 15% de la ville qui sont totalement rasés, 20% qui sont bien abîmés. Et ça veut dire qu'il y a 65% de la ville qui sont intacts."





Les trois parlementaires s'étaient rendus vendredi à Alep, récemment reconquise par le régime où ils ont passé le Noël arménien "en solidarité avec les chrétiens d'Orient". Une visite qui a provoqué de nombreuses réactions – souvent négatives – en France.