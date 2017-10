Syrie : Raqqa, libérée, est une ville en ruines

LE JOUR D’APRÈS - Le dernier bastion de l’Etat islamique en Syrie est tombé hier avec la libération de la ville de Raqqa, en ruines. Après plus de 4 mois de combat, on y dénombre plus de 3.000 morts. Outre cette ville autoproclamée capitale de l’EI, l’organisation terroriste a perdu 90% des territoires qu’elle occupait depuis 3 ans.