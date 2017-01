Syrie : Russie, Iran et Turquie se portent garants d'un cessez-le-feu auprès de l'Onu

Après deux jours de négociations indirectes entre rebelles et émissaires de Bachar al-Assad, la Russie, la Turquie et l'Iran, les parrains des pourparlers de paix d'Astana (Kazakhstan), ont convenu mardi de la création d'un mécanisme de mise en oeuvre et de surveillance d'un éventuel cessez-le-feu en Syrie.





"Décision a été prise d'établir un mécanisme pour surveiller et s'assurer de la complète mise en oeuvre du cessez-le-feu et pour éviter toute provocation", a déclaré le ministre kazakh des Affaires étrangères, Kaïrat Abdrakhmanov.