Syrie : séance houleuse du Conseil de Sécurité de l'ONU entre les Russes et les Américains

Un peu plus loin dans la séance, c'est le diplomate ukrainien qui a pris la parole et appelé, sans surprise, la Russie et les alliés de Damas à "prendre leurs responsabilités". "Nous rejetons les accusations de la Russie contre les Etats-Unis (...) Ces déclarations sont creuses et je l'appelle à ne plus se moquer de ce conseil et à se pencher sur ses actions à elle", a lancé l'ambassadeur ukrainien. Nikki Haley, ambassadrice américaine qui présidait la séance, a ensuite pris la parole pour faire une déclaration où elle a notamment expliqué que les vetos russes successifs avaient pour but de "couvrir le régime de Bachar al-Assad".