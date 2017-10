Syrie : trois choses à savoir sur Raqqa, "la capitale" de l'État islamique reprise par la coalition internationale

En mars 2013, Raqqa devient la première capitale provinciale à tomber aux mains de groupes de combattants opposés au régime du président syrien Bachar al-Assad. Les insurgés capturent son gouverneur et s'emparent du siège des renseignements militaires, l'un des pires centres de détention dans la province, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).





Début 2014, l'organisation qui allait devenir quelques mois plus tard le groupe État islamique (EI) chasse les autres groupes rebelles présents dans la ville et prend totalement le contrôle de Raqqa. En août de la même année, l'EI contrôle entièrement la province de Raqqa après la prise de l'aéroport de Tabqa, tenu jusque-là par le régime syrien. Rapidement, le groupe extrémiste sunnite y impose sa loi à travers la terreur mais aussi via à un système de gouvernance assimilable à un État.