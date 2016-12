Syrie : affrontements près de Damas malgré le cessez-le-feu

D'autres affrontements ont éclaté et se poursuivent près de deux villages de la région de Wadi Barada et s'accompagnent de frappes aériennes menées par des hélicoptères contre des positions de groupes rebelles et de Fateh al-Cham", l'ex-branche syrienne d'al-Qaïda appelé autrefois Front al-Nosra, selon le directeur de l'OSDH.





"Ces affrontements constituent une violation du cessez-le-feu", a-t-il souligné. Il faut dire que la région de Wadi Barada mais aussi d'Aïn al-Fijé, située à 15 km au nord-ouest de la capitale, constituent la principale source d'eau pour Damas. Depuis près d'une semaine, la capitale est d'ailleurs privée d'eau courante, le régime ayant accusé les rebelles d'avoir "contaminé au diesel" l'eau qui arrive à Damas.