Syrie : une agence de presse turque fait fuiter la localisation de troupes américaines et françaises

Ces dix bases militaires (deux aérodromes et huit avant-postes) sont utilisées pour apporter un soutien au Parti de l'union démocratique kurde (PYD), et à sa branche armée, les Unités de protection du peuple kurde (YPG), qu'Ankara considère comme liée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).





Pour rappel, la Turquie considère les séparatistes kurdes du PKK comme une organisation "terroriste", alors que le conflit kurde en Turquie a coûté la vie à plus de 40.000 personnes depuis son déclenchement en 1984. Quant à la relation entre les Etats-Unis et la Turquie, pourtant alliés au sein de l'Otan, elle s'est refroidie depuis l'intervention en Syrie de la coalition mise en place par Washington pour défaire le groupe Etat islamique. Les Etats-Unis comptent en effet sur le YPG et d'autres groupes kurdes pour combattre EI au sol. Pour cela, ils ont envoyé des armes aux Kurdes, ce qui inquiète Ankara qui craint que ces armes finissent aux mains du PKK.