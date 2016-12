Taïwan: un proviseur démissionne après un défilé nazi réalisé par ses lycéens

Le Bureau économique et culturel d'Israël, basé sur place, a dénoncé un événement "révoltant". "Il est déplorable et choquant que, sept décennies seulement après que le monde eut été témoin des horreurs de l'Holocauste, un lycée participe à cette action révoltante", a-t-il déclaré. La représentation de l'Allemagne à Taïwan a de son côté estimé dans un communiqué que les étudiants n'avaient pas compris que ces attributs nazis étaient les symboles mêmes de l'oppression et du mépris de l'humanité. Le ministère taïwanais de l'Education a également présenté ses excuses et demandé au lycée d’améliorer l'éducation historique de ses élèves.