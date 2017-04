Tensions États-Unis/Corée du Nord : le porte-avions américain et sa flotte arriveront dans quelques jours en mer du Japon...

En approche. En route depuis plusieurs jours pour s'approcher des côtes nord-coréennes, le porte-avions américain Carl Vinson et sa flotte arriveront en mer du Japon dans quelques jours. Le navire, accompagné de deux destroyers lanceurs de missile et d'un croiseur lanceur de missile, "sera en mer du Japon d'ici quelques jours, avant la fin du mois", a précisé M. Pence depuis Sydney (Australie). "Là où le régime nord-coréen ne doit pas se tromper, c'est que les Etats-Unis ont les ressources, le personnel et la présence dans cette région du monde pour préserver nos intérêts et la sécurité de ces intérêts ainsi que de nos alliés", a-t-il ajouté.