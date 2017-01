Terrorisme : Daech, Al-Qaïda, Boko Haram, Aqmi, Aqpa : qui est qui ? On vous explique tout

Daech est né en 2006 de la fusion de la branche d’Al-Qaïda en Mésopotamie et de plusieurs groupes islamistes en Irak. A l’époque, le groupe extrémiste sunnite se fait appeler "l’Etat islamique d’Irak (EII)" et se fait connaître – déjà – pour la violence de ses exactions. Affaibli par les tribus sunnites, il prend de l’ampleur grâce au conflit syrien qui, à partir de 2011, lui permet d’attirer des djihadistes dans ses rangs. En juin 2014, le monde découvre avec effarement l’ampleur du territoire que ce groupe désormais appelé Etat islamique, basé entre l’Irak et la Syrie, renomme "califat". Son chef : Abou Bakr Al-Baghdadi. Un calife qui prône le rétablissement de la charia.





Depuis plusieurs mois, les Occidentaux utilisent le terme "Daech" pour qualifier le groupe armé. Cette appellation a été lancée en avril 2013 par des médias qui lui sont hostiles, dont al-Arabiya et plusieurs autres chaînes d’information iraniennes et libanaises. Obhectif : ne plus faire référence aux termes "Etat" et "islamique" afin de minimiser son influence. En outre, ce choix qui ne doit rien au hasard : en arabe, l’acronyme de l’Etat islamique en Irak et au Levant donne en effet "Daech" (ou "Daiish"). Mais ce mot est surtout utilisé de manière péjorative par les non-djihadistes. Les jihadistes utilisent quant à eux plutôt le terme de "Dawla", l’Etat.