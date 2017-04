Le nombre d’enfants utilisés comme kamikazes par Boko Haram a triplé depuis le début de l'année

"C’est la pire utilisation possible des enfants", déplore Marie-Pierre Poirier. "Ces enfants sont des victimes, pas des coupables". Dans son rapport "Silen Shame : Bringing out the voices of children caught in the Lake Chad crisis", l’Unicef raconte l’histoire d’Amina. Elle avait 16 ans lorsqu’elle s’est mariée, sans savoir que l’homme qu’elle épousait était membre de Boko Haram. Après avoir été manipulée et droguée, elle est impliquée dans une attaque à la bombe aux côtés de trois autres personnes. Deux d’entre elles ont activé leur ceinture d’explosifs. Pas elle. Elle en est sortie vivante mais amputée des deux jambes.